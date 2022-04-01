Василь Турянчик помер на 87-му році життя.

На 87-му році життя помер легендарний захисник київського "Динамо" Василь Турянчик.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Від імені клубу співчуття рідним і близьким Василя Юрійовича висловив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"З почуттям глибокої скорботи зустрів сумну звістку про смерть Василя Юрійовича Турянчика.

Василь Юрійович був представником плеяди вихованців закарпатського футболу, які зробили собі ім'я у футболці "Динамо".

Від імені всього клубу та спільноти вболівальників "Динамо" Київ висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Василя Юрійовича. Світла пам'ять про справжнього динамівця залишиться в наших серцях і пам'яті назавжди", - йдеться в заяві.

Василь Турянчик: кар'єра

Починав грати у футбол в 1949 році в Чинадієво в юнацькій команді фабрики "Червона Зірка".

Більшу частину кар'єри провів у київському "Динамо" у 1959-1969 роках, у 1965-1969 був капітаном команди.

Під керівництвом Віктора Маслова Турянчик, який раніше грав на позиції центрального захисника, був переведений на позицію опорного півзахисника, ставши одним з перших у світі висококласних гравців подібного амплуа.

У складі київського "Динамо" Турянчик чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок.

У чемпіонатах СРСР провів 308 ігор, забив 12 голів.

Після закінчення кар'єри гравця працював головним тренером "Говерли" Ужгород (1971), тренером відділення школи "Спартак" Ужгород у Мукачеві (1971-1978), тренером Іршавської футбольної школи (1979-1984), тренером "Кераміка" Мукачева (1985-1987), головним тренером "Карпат" Мукачева (1997-1999).

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