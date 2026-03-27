Журналіст дізнався несподівану причину поразки збірної України

Перед матчем проти Швеції гравців збірної України пограбували в готелі - невідомі проникли у номери та вкрали гроші, дорогі речі та годинники на тисячі євро. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Інцидент стався в іспанському Бенідормі, де команда готувалася до гри плейофу.

За інформацією журналіста, невідомі проникли в номери гравців і тренерського штабу та винесли готівку, особисті речі та годинники,які оцінюються в тисячі євро. Зокрема, у помічника тренера Альберто Босха зникло близько 1800 євро.

"З того, що відомо мені, винесли як гроші збірників, тренерського штабу та адміністраторів, а також дорогі годинники та цінні речі", - зазначив Бурбас.

Він стверджує, що після цього інциденту в команда занепала духом напередодні важливого матчу.

"Чергове браво нашій Асоціації, яка вкотре не в змозі вже навіть забезпечити безпеку перебування національної збірної і створити їй належні умови підготовки до архіважливого матчу", - додав журналіст.

Сергій Ребров - що буде з тренером

Сьогодні ЗМІ повідомили, що головний тренер збірної України Сергій Ребров не буде продовжувати роботу з національною командою після програшу Швеції. Журналісти розповіли, що товариський матч з Албанією, який відбудеться 31 березня, стане останнім для нього на нинішній посаді.

