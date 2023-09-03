Українці результативними діями не відзначилися.

У неділю, 3 вересня, відбувся поєдинок четвертого туру чемпіонату Іспанії з футболу між "Жироною" і "Лас-Пальмасом".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Футболісти "Жирони" забили перший м'яч у цій зустрічі на 30-й хвилині матчу, проте після втручання ВАР взяття воріт було скасовано через офсайд.

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Перемогу в цій грі господарі поля зуміли вирвати на останній хвилині основного часу - гол з передачі Яна Коуту забив Порту.

"Жирона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Порту, 89

"Жирона": Гассаніга, Арнау (Коуто, 62), Давид Лопес, Блінд, Гутьєррес, Алейш Гарсія, Циганков (Порту, 75), Еррера (Торре, 62), Мартін, Савіо (Валері, 72), Стуані (Довбик, 62)

"Лас-Пальмас": Вальєс, Араухо, Алекс Суарес, Мармоль, Серхі Кардона, Кіріан Родрігес (Перроне, 56), Луаодіс (Мфулу, 86), Вієра (Муньос, 86), Пехіньо (Беніто Рамірес, 57), Каба, Мунір (Марк Кардона, 76)

Попередження: Савіо, 23, Давид Лопес, 69, Коуто, 85 - Серхі Кардона, 26, Мармоль, 35, Кіріан Родрігес, 48

Огляд матчу:

Відзначимо, що український півзахисник Віктор Циганков вийшов в основному складі "Жирони" і відіграв 75 хвилин. Замість нього на поле вийшов Порту, який забив переможний гол. Артем Довбик почав поєдинок на лавці запасних і з'явився на полі на 62-й хвилині, замінивши Крістіана Стуані. Результативними діями українці не відзначилися.

За чотири тури "Жирона" набрала 10 очок і піднялася на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Лас-Пальмас" з 2 балами йде на 17-му місці. Лідирує - мадридський "Реал" (12 очок).

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти "Гранади", а "Лас-Пальмас" зустрінеться "Севільєю".

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