Андрій Лунін пропустив чотири голи і став найгіршим гравцем матчу.

У вівторок, 25 квітня, відбувся поєдинок 31-го туру іспанської Ла Ліги між "Жироною" і мадридським "Реалом".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля з рахунком 4:2.

Рахунок у грі був відкритий на 12-й хвилині - відзначився форвард "Жирони" Валентин Кастельянос. На 24-й хвилині нападник "Жирони" оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди. Через десять хвилин гол забив вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор, скоротивши розрив рахунку.

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На початку другого тайму Кастельянос оформив хет-трик, повернувши своїй команді перевагу в два м'ячі. На 63-й хвилині зустрічі форвард "Жирони" оформив "покер".

На 85-й хвилині Лукас Васкес забив другий гол "Реала", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Жирона" - "Реал" - 4:2

Голи: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Вінісіус, 34, Васкес, 85

"Жирона": Гассаніга, Арнау, Буено, Хуанпе, Гутьєррес (Хаві Ернандес, 89), Ромеу, Коуто, Циганков (Валері, 72), Мартін, Рікельме (Рейньєр, 89), Кастельянос (Стуані, 72)

"Реал": Лунін, Карвахаль (Васкес, 79), Мілітао, Рюдігер, Начо (Камавінга, 52), Вальверде, Кроос, Модріч (Чуамені, 63), Асенсіо, Родріго (Маріано, 79), Вінісіус

Попередження: Арнау, 43 - Вінісіус, 37, Мілітао, 65

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Валентин Кастельянос став першим гравцем з 1947 року, який оформив покер у ворота "Реала" в матчі Ла Ліги.

Додамо, що в цій грі з перших хвилин на поле вийшли українці Віктор Циганков ("Жирона") і Андрій Лунін ("Реал"). Лунін відіграв весь матч, Циганков провів на полі 72 хвилини, після чого його замінив Валері.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Андрія Луніна в 5,1 бала. Це найгірша оцінка серед усіх гравців цього матчу. Віктор Циганков отримав оцінку 6,7 бала.

На даний момент "Реал" з 65 очками займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючої "Барселони" на 11 балів. "Жирона" набрала 41 очко і займає дев'яту позицію.

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