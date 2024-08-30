Стали відомі суперники київського 'Динамо' в основному раунді Ліги Європи

У Лізі Європи буде зіграно 8 турів.

Відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи і український футбольний клуб "Динамо", що перебував у третьому кошику, дізнався своїх майбутніх суперників.

Суперники Динамо:

Із кошика 1 (вдома): Лаціо (Італія),

Із кошика 1 (у гостях): Рома (Італія)

Із кошика 2 (вдома): Ференцварош (Угорщина)

Із кошика 2 (в гостях) Реал Сосьєдад (Іспанія)

Із кошика 3 (вдома): Вікторія Пльзень (Чехія)

Із кошика 3 (в гостях): Галатасарай (Туреччина)

Із кошика 4 (вдома): РФШ (Латвія)

Із кошика 4 (в гостях): Хоффенхайм (Німеччина)

У поточному сезоні єврокубків не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які займуть з 9-го до 24-го місця, зіграють у 1/16 фіналу.

Відео дня

За підсумками жеребкування кожна команда проведе поєдинки проти двох інших клубів з кожного кошика (одна гра – вдома, друга – на виїзді). У Лізі Європи буде зіграно 8 турів.

Основний раунд. Дати матчів

1-й тур: 25–26 вересня 2024 року

2-й тур: 3 жовтня 2024 року

3-й тур: 24 жовтня 2024 року

4-й тур: 7 листопада 2024 року

5-й тур: 28 листопада 2024 року

6-й тур: 12 грудня 2024 року

7-й тур: 23 січня 2025 року

8-й тур: 30 січня 2025 року

Донецький "Шахтар" дізнався своїх суперників у Лізі чемпіонів

Напередодні відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів і донецький "Шахтар", який перебував другому кошику, дізнався своїх майбутніх суперників.

Суперниками українських футболістів стануть: із кошика 1: вдома - Баварія (Німеччина), у гостях - Боруссія Дортмунд (Німеччина); із кошика 2: вдома - Аталанта (Італія), в гостях - Арсенал (Англія); із кошика 3: вдома - Янг Бойз (Швейцарія), в гостях - ПСВ (Нідерланди); із кошика 4: вдома - Брест (Франція), в гостях - Болонья (Італія).

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