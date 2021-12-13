Плей-оф нового турніру УЄФА стартує в лютому.

13 грудня в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги конференцій.

На цій стадії зіграють 16 команд: 8 колективів, які посіли другі місця у своїх групах Ліги конференцій, а також 8 команд, що стали третіми у своїх групах Ліги Європи.

Результати жеребкування

"Марсель" (Франція) - "Карабах" (Азербайджан)

ПСВ (Нідерланди) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

"Фенербахче" (Туреччина) - "Славія" (Чехія)

"Мітьюлланд" (Данія) - ПАОК (Греція)

"Лестер" (Англія) - "Раннерс" (Данія)

"Селтік" (Шотландія) - "Буде-Глімт" (Норвегія)

"Спарта" (Чехія) - "Партизан" (Сербія)

"Рапід" Відень (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія) / "Вітесс" (Нідерланди)

Відзначимо, що в 1/16 фіналу не могли зустрітися команди з однієї країни.

Сіяними були команди з групового етапу Ліги конференцій. Матчі-відповіді вони проведуть вдома.

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Перші матчі 1/16 фіналу пройдуть 17 лютого, матчі-відповіді - 24 лютого.

В 1/8 фіналу вісім переможців стикових матчів приєднаються до восьми команд, які зайняли перші місця в своїх групах. Це "АЗ Алкмаар", "Фейєноорд" (обидві - Нідерланди), "Копенгаген" (Данія), "Рома" (Італія), "Гент" (Бельгія), ЛАСК (Австрія), "Ренн" (Франція), "Базель" (Швейцарія).

Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 25 лютого, а матчі цієї стадії на 10 і 17 березня.

Фінал ЛК запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Переможець нового турніру УЄФА отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар