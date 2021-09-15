Мірча Луческу підкреслив, що "Динамо" дуже добре зіграло в обороні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував нічию з "Бенфікою" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова Луческу наводить Tribuna.

"Позитивний результат. Грали проти дуже хорошого суперника. Це команда, яка інвестує дуже багато грошей у гравців. Ми зіграли дуже добре в обороні. Чекали свого моменту. Були ще якісь моменти у нас, штанга. Шкода, що не зарахували гол наприкінці матчу", - зазначив румунський тренер.

"Коли дивишся на наших центральних захисників, їм 19-21 рік, а у суперника - далеко за 30, то здається, що результат все-таки на нашу користь", - додав Луческу.

Тренер "Динамо" також підкреслив, що команда буде битися за кожне очко:

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"Складна група. Матчі проходять в хорошому ритмі. Будемо до кінця битися і чіплятися за кожне очко. Важливо, щоб мої гравці повірили в себе, в кожній грі додавали впевненості, сміливості, щоб покращували командну гру".

"Динамо" - "Бенфіка": підсумки матчу

"Динамо" і "Бенфіка" завершили матч з рахунком 0:0.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний захисник "Бенфіки" Ніколас Отаменді. У "Динамо" - голкіпер Денис Бойко.

"Динамо" і "Бенфіка" вперше в п'яти матчах один проти одного зіграли внічию.

У паралельному матчі групи Е "Баварія" в гостях розгромила "Барселону" з рахунком 3:0

У 2-му турі "Динамо" 29 вересня на виїзді зіграє з "Баварією".

Автор: Антон Дудар