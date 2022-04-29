Збірна України / фото REUTERS

Збірна України визначилася із першим спаринг-партнером під час підготовки до стикового матчу відбору ЧС-2022 з Шотландією.

УАФ домовилася про проведення товариського поєдинку з менхенгладбаською "Боруссією". Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Зустріч пройде 11 травня на стадіоні "Боруссія Парк". За інформацією ЗМІ, усі зібрані на матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні.

Хронологічно цей контрольний матч для збірної України може бути не першим. Орієнтовно 6-8 травня національна команда проведе ще один спаринг або двосторонку.

На цю мить "Боруссія" М посідає 11-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Читайте також:
Угоду досягнуто: Павелко назвав дату, коли гравці Динамо прибудуть до табору збірної України
Угоду досягнуто: Павелко назвав дату, коли гравці Динамо прибудуть до табору збірної України
Циганик розповів, що на час війни Динамо і Шахтар могли об'єднатися в одну команду
Циганик розповів, що на час війни Динамо і Шахтар могли об'єднатися в одну команду
Збірна України з футболу може провести матч проти чемпіонів світу
Збірна України з футболу може провести матч проти чемпіонів світу
Видатний італійський тренер відмовився спілкуватися з російськими журналістами
Видатний італійський тренер відмовився спілкуватися з російськими журналістами
ЧС-2022 з футболу: результати жеребкування фінального турніру
ЧС-2022 з футболу: результати жеребкування фінального турніру
Збірна України дізналася потенційних суперників на ЧС-2022
Збірна України дізналася потенційних суперників на ЧС-2022

Плани збірної України на травень-червень

  • Протягом травня збірна України проведе кілька товариських зустрічей, суперники і дати будуть відомі пізніше. 
  • 1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-оф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.
  • Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.