УАФ домовилася про проведення товариського поєдинку з менхенгладбаською "Боруссією".

Збірна України визначилася із першим спаринг-партнером під час підготовки до стикового матчу відбору ЧС-2022 з Шотландією.

УАФ домовилася про проведення товариського поєдинку з менхенгладбаською "Боруссією". Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Зустріч пройде 11 травня на стадіоні "Боруссія Парк". За інформацією ЗМІ, усі зібрані на матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні.

Хронологічно цей контрольний матч для збірної України може бути не першим. Орієнтовно 6-8 травня національна команда проведе ще один спаринг або двосторонку.

На цю мить "Боруссія" М посідає 11-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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