Збірна України / фото REUTERS
Збірна України визначилася із першим спаринг-партнером під час підготовки до стикового матчу відбору ЧС-2022 з Шотландією.
УАФ домовилася про проведення товариського поєдинку з менхенгладбаською "Боруссією". Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Зустріч пройде 11 травня на стадіоні "Боруссія Парк". За інформацією ЗМІ, усі зібрані на матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні.
Хронологічно цей контрольний матч для збірної України може бути не першим. Орієнтовно 6-8 травня національна команда проведе ще один спаринг або двосторонку.
На цю мить "Боруссія" М посідає 11-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.
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- Протягом травня збірна України проведе кілька товариських зустрічей, суперники і дати будуть відомі пізніше.
- 1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-оф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.
- Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.