Троє динамівців з різних причин не допоможуть національній команді.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кадрові втрати на жовтневому зборі команди.

Про це повідомляє УАФ.

Гравці "Динамо" Віталій Миколенко, Денис Бойко та Віталій Буяльський пропустять найближчі поєдинки.

"Серйозні кадрові втрати, без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко, сьогодні його обстежували - привідний м'яз. Не знаю, скільки треба часу. Віталій Буяльський - я з ним попрощався буквально півгодини назад. Зробили МРТ - 2 тижні пропустить, теж надрив привідного м'яза. Дениса Бойка не буде за сімейними обставинами", - сказав Петраков.

"Зінченко? Ми з ним розмовляли. Саша дуже вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Зінченка не буде, він повернеться до основної групи десь 8-10 жовтня. Він сам винен - з "Лейпцигом" отримав травму, захворів литковий м'яз десь на 10-ій хвилині 2-го тайму, але говорить, що у нього такий характер - не уміє просити заміну. Кажу, не вмієш - лікуватимешся. Сашка нам не вистачатиме, він дуже порядний хлопець", - додав Петраков.

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Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

Автор: Артем Будрін