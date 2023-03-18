19 березня українки зіграють вирішальний матч проти іспанської команди.

У півфіналі чемпіонату Європи з футзалу жіноча збірна України виявилась кращою за Угорщину.

Матч, який проходив в угорському Дебрецені, закінчився перемогою українських жінок з рахунком 2:1. Дублем у ворота угорок відзначилась Анна Шульга.

В іншому півфіналі іспанки здолали Португалію з рахунком 3:2. Тепер Угорщина та Португалія зійдуться в матчі за бронзу. Фінал ЧЄ з футзалу відбудеться 19 березня о 21:00 за київським часом. Україна зіграє проти Іспанії, чинних чемпіонок Європи. Додамо, що жіноча збірна України з футзалу вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи.

Відео дня

Євро-2023, футзал, жінки, 1/2 фіналу

Україна - Угорщина - 2:1

Голи: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12

Україна: Кислова, Шульга, Гриценко, Дубицька, Форсюк - Митрофанська, Терех, Дрозд, Тітова, Кирильчук, Воловенко, Скібіна, Бабенко, Дятел

Угорщина: Торма, Фюлеп, Тот, Кращенич, Хорват - Харгаш, Салькаї, Фабіан, Фольк, Грубер, Івегеш, Кота, Варга, Кох

Минулого року "Фінал чотирьох" на Євро мав такий же склад учасників. Тоді в півфіналі, щоправда, українки грали проти іспанок, а Угорщина - проти Португалії. Наші дівчата розгромно поступилися Іспанії (0:9), але в матчі за третє місце зуміли переграти Угорщину - 2:1.

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