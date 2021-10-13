Збірна України пропустила гол в 10-му матчі поспіль - у зустрічі відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1).
Таким чином національна команда встановила власний антирекорд за пропущеними м'ячами, який триває з 13 червня 2021 року. Тоді під час Євро-2020 українці пропустили тричі від збірної Нідерландів (2:3). Це стало початком серії з десяти поєдинків, в яких збірна України пропускає щонайменше один гол. Про це повідомляє Sport.ua.
Останній раз "жовто-сині" не пропускали 7 червня, коли в спарингу розбили вщент Кіпр (4:0).
Попередній антирекорд був встановлений 10 років тому. З 11 серпня 2010 по 1 червня 2011-го збірна України пропускала голи в 9 матчах поспіль.
Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу
- Матч у Львові завершився з рахунком 1:1.
- Збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.
- Збірна України продовжила серію без поразок у Львові, яка тепер налічує 20 матчів.
- Андрій Ярмоленко забив 44-й гол у футболці збірної України. До рекорду Андрія Шевченка залишилося 4 голи.
- У паралельному матчі групи 12 жовтня Фінляндія в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.
- Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
- Свій заключний матч кваліфікації збірна України проведе 16 листопада - проти Боснії і Герцеговини в гостях.