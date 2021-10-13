"Жовто-сині" пропускають неодмінно м'ячі у свої ворота десятий поєдинок поспіль.

Збірна України пропустила гол в 10-му матчі поспіль - у зустрічі відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Таким чином національна команда встановила власний антирекорд за пропущеними м'ячами, який триває з 13 червня 2021 року. Тоді під час Євро-2020 українці пропустили тричі від збірної Нідерландів (2:3). Це стало початком серії з десяти поєдинків, в яких збірна України пропускає щонайменше один гол. Про це повідомляє Sport.ua.

Останній раз "жовто-сині" не пропускали 7 червня, коли в спарингу розбили вщент Кіпр (4:0).

Попередній антирекорд був встановлений 10 років тому. З 11 серпня 2010 по 1 червня 2011-го збірна України пропускала голи в 9 матчах поспіль.

Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу

Матч у Львові завершився з рахунком 1:1.

Збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України продовжила серію без поразок у Львові, яка тепер налічує 20 матчів.

Андрій Ярмоленко забив 44-й гол у футболці збірної України. До рекорду Андрія Шевченка залишилося 4 голи.

У паралельному матчі групи 12 жовтня Фінляндія в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свій заключний матч кваліфікації збірна України проведе 16 листопада - проти Боснії і Герцеговини в гостях.

Автор: Артем Будрін