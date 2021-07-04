Збірна України встановила антирекорд чемпіонатів Європи за кількістю матчів поспіль з пропущеними голами.
Про це повідомляє Sport.ua.
Українська збірна пропускала голи у всіх 11 матчах на чемпіонатах Європи (в трьох - на Євро-2012, в трьох - на Євро-2016 і в п'яти - на Євро-2020).
По тривалості серії з пропущеними голами "жовто-сині" обійшли збірну Румунії, яка в період з 1984 по 2008 рік пропускала в десяти матчах поспіль на чемпіонатах Європи. Румуни перервали цю серію зігравши внічию з Францією (0: 0) на Євро-2008.
Далі в цьому списку йдуть збірні Франції та Росії (по 9 матчів поспіль з пропущеними голами).
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Відзначимо, що в 11 матчах на чемпіонатах Європи збірна України пропустила 19 голів.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
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