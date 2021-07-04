Україна пропускала в кожному своєму матчі на Євро.

Збірна України встановила антирекорд чемпіонатів Європи за кількістю матчів поспіль з пропущеними голами.

Про це повідомляє Sport.ua.

Українська збірна пропускала голи у всіх 11 матчах на чемпіонатах Європи (в трьох - на Євро-2012, в трьох - на Євро-2016 і в п'яти - на Євро-2020).

По тривалості серії з пропущеними голами "жовто-сині" обійшли збірну Румунії, яка в період з 1984 по 2008 рік пропускала в десяти матчах поспіль на чемпіонатах Європи. Румуни перервали цю серію зігравши внічию з Францією (0: 0) на Євро-2008.

Далі в цьому списку йдуть збірні Франції та Росії (по 9 матчів поспіль з пропущеними голами).

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Відзначимо, що в 11 матчах на чемпіонатах Європи збірна України пропустила 19 голів.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Антон Дудар