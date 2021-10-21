Результати останніх матчів збірної України позитивно позначилися на рейтингу.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних команд.

Збірній України вдалося піднятися на одну позицію за підсумками жовтня, тепер вона займає 26-ту сходинку.

Серед суперників українців у групі відбору ЧС-2022 тільки Франція знаходиться вище України - 3-е місце. Боснія і Герцеговина знаходиться на 56-му місці, Фінляндія - на 60-му, а Казахстан - 125-й.

У першій п'ятірці рейтингу також відбулися деякі зміни: Франція та Італія обійшли Англію, яка опустилася на п'яту позицію. Лідерами рейтингу залишилися збірні Бельгії та Бразилії.

Топ - 10 рейтингу ФІФА

Збірна України: матчі в жовтні

У жовтні команда Олександра Петракова провела два матчі відбору ЧС-2022: обіграла Фінляндію (2:1) і зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

У відборі ЧС-2022 збірна України займає друге місце в групі D з 9 набраними очками. Лідирує в групі Франція (12 очок), третя Фінляндія (8), четверта збірна Боснії і Герцеговини (7), п'ятий Казахстан (3).

16 листопада збірна України зіграє свій заключний матч в рамках кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Перед цим підопічні Петракова зіграють товариський поєдинок проти Болгарії 11 листопада.

Автор: Владимир Медяник