Збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА / фото REUTERS
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних команд.
Збірній України вдалося піднятися на одну позицію за підсумками жовтня, тепер вона займає 26-ту сходинку.
Серед суперників українців у групі відбору ЧС-2022 тільки Франція знаходиться вище України - 3-е місце. Боснія і Герцеговина знаходиться на 56-му місці, Фінляндія - на 60-му, а Казахстан - 125-й.
У першій п'ятірці рейтингу також відбулися деякі зміни: Франція та Італія обійшли Англію, яка опустилася на п'яту позицію. Лідерами рейтингу залишилися збірні Бельгії та Бразилії.
Топ - 10 рейтингу ФІФА
Збірна України: матчі в жовтні
- У жовтні команда Олександра Петракова провела два матчі відбору ЧС-2022: обіграла Фінляндію (2:1) і зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).
- У відборі ЧС-2022 збірна України займає друге місце в групі D з 9 набраними очками. Лідирує в групі Франція (12 очок), третя Фінляндія (8), четверта збірна Боснії і Герцеговини (7), п'ятий Казахстан (3).
- 16 листопада збірна України зіграє свій заключний матч в рамках кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Перед цим підопічні Петракова зіграють товариський поєдинок проти Болгарії 11 листопада.