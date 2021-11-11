Українцям вдалося першими вийти вперед, але утримати перемогу не вийшло.

У четвер, 11 листопада, в рамках поєдинку п'ятого туру відбору до чемпіонату Європи-2023 молодіжні збірні Північної Македонії та України переможця не виявили.

Матч проти македонців був стратегічно важливий для збірної України, оскільки в разі перемоги наша команда відривалася б від цього суперника в турнірній таблиці, проте взяти три очки на превеликий жаль підопічним Ротаня не вдалося.

Українська команда відкрила рахунок на 43-й хвилині поєдинку, коли відзначився захисник Олександр Сирота. Однак господарі відігралися у другому таймі зусиллями Томче Гроздановскі.

Північна Македонія U-21 - Україна U-21 - 1:1

Голи: Гроздановски, 58 - Сирота, 43.

Північна Македонія U-21: Денковскі, Хайдарі, Манєв, Младеновскі, Антовскі (Воша, 73), Али (Тодоровскі, 90+5), Фазлагіч, Шеї, Гроздановскі (Рамадані, 73), Гьоргієвскі (Ілієвскі, 54), Рустемовскі (Станковскі, 54)

Україна U-21: Трубін, Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Криськів (Желізко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефіренко, 86), В'юнник (Ванат, 70)

Читайте такожПробивши з 62-х метрів: гравець забив феноменальний гол у європейському топ-чемпіонаті (відео)Нагадаємо, сьогодні також зіграє національна збірна України. Підопічні Петракова проведуть товариський матч проти збірної Болгарії.

Молодіжна збірна України у відборі Євро-2023:

Наступний матч українська молодіжка зіграє проти Сербії 16 листопада у Львові.

Збірна України U-21 після 4 турів займає друге місце в групі H з 10 набраними очками. Лідирує в групі збірна Франції з 10 балами.

На Євро-2023 вийдуть 9 переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць і 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць.

Автор: Володимир Медяник