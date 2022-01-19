"Жовто-сині" зазнали прикрої поразки.

19 січня стартував чемпіонат Європи-2022 з міні-футболу. Збірна України в першому турі грала проти господаря турніру - Нідерландів. Поєдинок пройшов на арені "Ziggo Dome" в Амстердамі.

"Жовто-сині" відкрили рахунок в дебюті матчу і виграли перший тайм (у футзалі він триває 20 хвилин). Проте на початку другої половини зустрічі Нідерланди відігралися і навіть вийшли вперед. На 30-й хвилині господарі забили втретє. За дві хвилини до фінального свистка наші хлопці відквитали один м'яч, але все одно мінімально поступилися.

Зауважимо, що перед початком гри букмекери записували у фаворити українців з великим відривом, але сталося не так як гадалося - Нідерланди створили сенсацію.

Нідерланди - Україна - 3:2

Голи: Саадуни (22), Аттаібі (24), Бузамбу (30) – Зварич (1), Шотурма (38)

В іншому матчі Португалія перемогла Сербію з рахунком 4:2. 23 cічня Україна зіграє проти Сербії.

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