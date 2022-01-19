19 січня стартував чемпіонат Європи-2022 з міні-футболу. Збірна України в першому турі грала проти господаря турніру - Нідерландів. Поєдинок пройшов на арені "Ziggo Dome" в Амстердамі.
"Жовто-сині" відкрили рахунок в дебюті матчу і виграли перший тайм (у футзалі він триває 20 хвилин). Проте на початку другої половини зустрічі Нідерланди відігралися і навіть вийшли вперед. На 30-й хвилині господарі забили втретє. За дві хвилини до фінального свистка наші хлопці відквитали один м'яч, але все одно мінімально поступилися.
Зауважимо, що перед початком гри букмекери записували у фаворити українців з великим відривом, але сталося не так як гадалося - Нідерланди створили сенсацію.
Нідерланди - Україна - 3:2
Голи: Саадуни (22), Аттаібі (24), Бузамбу (30) – Зварич (1), Шотурма (38)
В іншому матчі Португалія перемогла Сербію з рахунком 4:2. 23 cічня Україна зіграє проти Сербії.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі й Гронінгені.
- Україна потрапила в групу А до Сербії, Португалії та Нідерландів.
- 16 збірних беруть участь в змаганнях. Вони поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, розпочнеться зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступають 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро проходитиме кожні 4 роки, а не кожні 2 як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.