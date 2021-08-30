Українська збірна 1 вересня проведе відбірковий матч.

Збірна України 30 серпня прилетіла до Казахстану, де проведе матч кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляється на сторінці УАФ в Facebook.

З Києва до Казахстану вилетіло 20 футболістів. Ще шість гравців, які виступають в закордонних чемпіонатах, прибудуть до табору команди ввечері 30 серпня.

Всього в розпорядженні виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Олександра Петракова 26 футболістів.

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Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Денис Бойко ("Динамо").

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - "Динамо), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина)

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар")

Збірна України: матчі у вересні

Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.

Перед вересневими матчами збірна України залишилася відразу без трьох воротарів: Анатолій Трубін і Георгій Бущан отримали травми, а Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Також через пошкодження команді не допоможе форвард Артем Довбик

Автор: Антон Дудар