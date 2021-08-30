Українська команда готується провести першу гру під керівництвом нового тренера.

1 вересня збірна України проведе свій четвертий поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022. "Жовто-синя" збірна вирушить в гості до Казахстану.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Казахстан - Україна.

Букмекери записали нашу збірну в фаворити протистояння. На перемогу української команди пропонується коефіцієнт 1,53, в той час, як на Казахстан - 7,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,30.

На те, що Україна не програє можна поставити з коефіцієнтом 1,12. А ось на те, що Казахстан не поступиться коефіцієнт високий - 2,77.

Казахстан - Україна: перед матчем

Команди розпочнуть гру о 17:00 1 вересня на полі "Астана Арени" в столиці Казахстану - Нур-Султані.

Поєдинок з Казахстаном стане дебютним для Олександра Петракова на посту тренера національної збірної України.

Збірна України у третьому турі кваліфікації сенсаційно втратила очки в домашній грі проти Казахстану (1:1).

Положення команд у групі D: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували - 3:1 і 2:1.

Матч обслужить бригада арбітрів з Литви на чолі з Донатасом Румшасом.

Автор: Артем Будрін