4 лютого на чемпіонаті Європи з футзалу у битві за путівку до фіналу зійдуться збірні України та Росії.
Матч пройде в Амстердамі о 18:00 за київським часом.
Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико для Мeta-ratings.com.ua сказав, що вітчизняні футзалісти, так само як і олімпійці в Пекіні, не повинні фотографуватися, обійматися чи рукостискатися з росіянами. Особливо буде легко уникнути традиційного потискання рук перед стартом поєдинку, адже передбачені ковідні обмеження.
"Не думаю, що у нас буде щось інакше. Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще й небезпечно для здоров'я. Усі команди майже ізольовані, контактів з іншими мало", - сказав Владико.
Також очільник АФУ наголосив, що вжиті заходи безпеки, щоб не було провокацій з боку фанатів.
"На нараді з представниками УЄФА було вжито деяких кроків у цьому напрямку. Говорити про них публічно ми не можемо. Є моменти, які вболівальники не бачитимуть і їм не варто про це знати. Не хочеться, щоб ця інформація потрапила до рук російських уболівальників, якщо вони приїдуть до Амстердама", - додав Владико.
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Україна - Росія: перед матчем
- Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.
- Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.