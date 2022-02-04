Особливо з огляду на ковідні обмеження.

4 лютого на чемпіонаті Європи з футзалу у битві за путівку до фіналу зійдуться збірні України та Росії.

Матч пройде в Амстердамі о 18:00 за київським часом.

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико для Мeta-ratings.com.ua сказав, що вітчизняні футзалісти, так само як і олімпійці в Пекіні, не повинні фотографуватися, обійматися чи рукостискатися з росіянами. Особливо буде легко уникнути традиційного потискання рук перед стартом поєдинку, адже передбачені ковідні обмеження.

"Не думаю, що у нас буде щось інакше. Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще й небезпечно для здоров'я. Усі команди майже ізольовані, контактів з іншими мало", - сказав Владико.

Також очільник АФУ наголосив, що вжиті заходи безпеки, щоб не було провокацій з боку фанатів.

"На нараді з представниками УЄФА було вжито деяких кроків у цьому напрямку. Говорити про них публічно ми не можемо. Є моменти, які вболівальники не бачитимуть і їм не варто про це знати. Не хочеться, щоб ця інформація потрапила до рук російських уболівальників, якщо вони приїдуть до Амстердама", - додав Владико.

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Україна - Росія: перед матчем

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.

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