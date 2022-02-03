Четвертого лютого відбудеться півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому між собою стосунки будуть з'ясовувати збірні України та Росії. Спекотне протистояння пройде в Амстердамі на "Ziggo Arena".
Україна - Росія: де дивитися поєдинок
Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. У прямому ефірі цю гру покаже телеканал "UA:Перший". В інтернеті легально та повністю безплатно цей матч можна буде переглянути на сайті Суспільне | Спорт.
В іншому півфіналі о 21:00 зіграють між собою збірні Португалії та Іспанії.
Нагадаємо, що на стадії чвертьфіналу українці сенсаційно здолали Казахстан (5:3), а Росія впоралася з командою Грузії (3:1).
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Україна - Росія: перед матчем
- Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).
- Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.