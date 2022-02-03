4 лютого наші хлопці поміряються силами з росіянами за право зіграти у фіналі континентальної першості.

Четвертого лютого відбудеться півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому між собою стосунки будуть з'ясовувати збірні України та Росії. Спекотне протистояння пройде в Амстердамі на "Ziggo Arena".

Україна - Росія: де дивитися поєдинок

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. У прямому ефірі цю гру покаже телеканал "UA:Перший". В інтернеті легально та повністю безплатно цей матч можна буде переглянути на сайті Суспільне | Спорт.

В іншому півфіналі о 21:00 зіграють між собою збірні Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, що на стадії чвертьфіналу українці сенсаційно здолали Казахстан (5:3), а Росія впоралася з командою Грузії (3:1).

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Україна - Росія: перед матчем

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2.

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