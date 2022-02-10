Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила перший рейтинг національних збірних 2022 року. Українська команда втратила дві позиції.
Збірна України опустилася з 25-ї сходинки на 27-у. Це сталося внаслідок прогресу Японії та Марокко, котрі, у порівнянні з грудневим рейтингом, піднялися на три і чотири позиції вгору та відповідно обігнали Україну.
Росія посідає 35-те місце, а Шотландія - на 40-й позиції. З інших суперників української команди по Лізі націй нижче перебуває Ірландія, яка йде 49-ю, а також Вірменія (92-е місце).
Рейтинг збірних світу за версією ФІФА
1. Бельгія – 1828 балів
2. Бразилія – 1823
3. Франція – 1786
4. Аргентина – 1766
5. Англія – 1755
6. Італія – 1740
7. Іспанія – 1704
8. Португалія – 1660
9. Данія – 1654
10. Нідерланди – 1653
23. Японія – 1549
24. Марокко – 1547
25. Сербія – 1547
26. Чилі – 1543
27. Україна – 1535
28. Польща – 1530
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Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022
- Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.
- Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.
- Олександр Зінченко прокоментував результат жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.
Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф.
- У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.