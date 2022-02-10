"Жовто-сині" не зіграли жодного матчу в новому році, але опустилися на дві сходинки вниз.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила перший рейтинг національних збірних 2022 року. Українська команда втратила дві позиції.

Збірна України опустилася з 25-ї сходинки на 27-у. Це сталося внаслідок прогресу Японії та Марокко, котрі, у порівнянні з грудневим рейтингом, піднялися на три і чотири позиції вгору та відповідно обігнали Україну.

Росія посідає 35-те місце, а Шотландія - на 40-й позиції. З інших суперників української команди по Лізі націй нижче перебуває Ірландія, яка йде 49-ю, а також Вірменія (92-е місце).

Рейтинг збірних світу за версією ФІФА

1. Бельгія – 1828 балів

2. Бразилія – 1823

3. Франція – 1786

4. Аргентина – 1766

5. Англія – 1755

6. Італія – 1740

7. Іспанія – 1704

8. Португалія – 1660

9. Данія – 1654

10. Нідерланди – 1653

23. Японія – 1549

24. Марокко – 1547

25. Сербія – 1547

26. Чилі – 1543

27. Україна – 1535

28. Польща – 1530

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Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022

Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результат жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022