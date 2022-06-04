Нідерландські футболісти не помітили бельгійців на полі в першому турі Ліги націй УЄФА.

В п'ятницю, 3 травня, на стадіоні "Руа Бодуен" в Брюсселі збірна Бельгії в рамках 1-го туру групи 4 дивізіону А Ліги націй грала зі збірною Нідерландів. Зустріч закінчилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Хосе Мартінесом з Іспанії. Його помічниками виступили Іньіго Прієто Лопес де Серайн і Рауль Мартінес.

Рахунок у матчі на 40-й хвилині з передачі Френкі де Йонга відкрив Стівен Бергвейн. На 51-й хвилині Депай збільшив перевагу збірної Нідерландів з пасу Стівена Бергейса. Через 10 хвилин Дензел Думфріс з передачі Дейлі Блінда зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди. На 65-й Депай з пасу Блінда забив четертий м'яч своєї команди. На 90+3-й хвилині Міші Батшуайї забив єдиний м'яч збірної Бельгії.

Бельгія - Нідерланди - 1:4

Голи: Батшуайї, 90+4 - Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дамфріс, 62

Бельгія: Міньоле, Альдервейрельд, Боята, Вертонген, Меньє (Феррейра Карраско, 67), Де Брюйне, Вітсель (Батшуаї, 66), Кастань, Ванакен (Онана, 46), Е. Азар (Мертенс, 46), Лукаку (Троссард, 26)

Нідерланди: Сіллессен, Тімбер, ван Дейк, Аке (де Лігт, 74), Думфріс, Классен, Ф. де Йонг, Блінд, Бергейс (Копмейнерс, 83), Бергвейн, Депай

Попередження: Мертенс - Ван Дейк

Огляд матчу:

Нідерланди набирають три очки і виходять на перше місце в групі 4, де також грають Польща (3) і Уельс (0).

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