Італія-чемпіон Європи / фото REUTERS
Збірна Італії стала переможцем Євро-2020.
У фінальному матчі "Скуадра Адзурра" на "Уемблі" обіграла збірну Англії в серії післяматчевих пенальті.
Основний час і овертайм завершилися з рахунком 1:1. У англійців забив Люк Шоу, у італійців - Леонардо Бонуччі.
У серії пенальті збірна Італії перемогла з рахунком 3:2.
До вашої уваги відео та фото церемонії нагородження переможців Євро-2020.
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Італія - Англія: підсумки фіналу
- Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.
- Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.
- Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).
- Збірна Англії вперше грала у фіналі чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем фіналу УЄФА визнав Леонардо Бонуччі.
- Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.
- Леонардо Бонуччі в 34 роки і 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.
- Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.
- Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.
- Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія і Бразилія) її відокремлює один матч.
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