Італійці виграли цей титул вперше за 53 роки.

Збірна Італії стала переможцем Євро-2020.

У фінальному матчі "Скуадра Адзурра" на "Уемблі" обіграла збірну Англії в серії післяматчевих пенальті.

Основний час і овертайм завершилися з рахунком 1:1. У англійців забив Люк Шоу, у італійців - Леонардо Бонуччі.

У серії пенальті збірна Італії перемогла з рахунком 3:2.

До вашої уваги відео та фото церемонії нагородження переможців Євро-2020.

Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала у фіналі чемпіонату Європи.

Найкращим гравцем фіналу УЄФА визнав Леонардо Бонуччі.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Леонардо Бонуччі в 34 роки і 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.

Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія і Бразилія) її відокремлює один матч.

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Автор: Антон Дудар