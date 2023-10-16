Шотландія також достроково вийшла на Євро-2024 завдяки перемозі Іспанії.

У неділю, 15 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Норвегії приймала Іспанію.

Гра проходила на стадіоні "Уллевол" в Осло і завершилася перемогою гостей.

Іспанія повела в рахунку на 20-й хвилині, проте арбітр скасував гол Альваро Морати після перегляду відеоповтору, зафіксувавши офсайд у нападника.

Відео дня

На початку другого тайму іспанцям все ж вдалося забити легітимний гол, який у підсумку і вирішив результат цієї зустрічі. Відзначився молодий півзахисник Гаві.

Норвегія - Іспанія - 0:1

Гол: Гаві, 49

Норвегія: Нюланд, Рюерсон, Страннберг (Аєр, 77), Естігор, Мелінг, Еурснес (Торстведт, 77), Берг (Нуса, 58), Едегор, Берге, Бобб (Серлот, 59), Холанд

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Давид Гарсія, 46), Фран Гарсія, Фабіан Руїс, Родрі, Гаві (Сансет, 79), Хоселу, Ферран Торрес (Педраса, 71), Фаті (Ойарсабаль, 46), Мората

Попередження: Ле Норман (30), Бобб (31), Рюерсон (40), Лапорт (56), Мората (61), Родрі (86)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що завдяки перемозі в цій грі Іспанія гарантувала путівки на Євро-2024 собі і збірній Шотландії. В активі обох команд по 15 очок і по два матчі в запасі. Норвегія займає третю сходинку, набравши лише 10 балів за 7 зіграних матчів.

Свій наступний матч в рамках відбору на Євро-2024 збірна Норвегії зіграє проти Шотландії, а Іспанія зустрінеться з Кіпром.

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