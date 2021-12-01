Англійські жінки знищили латвійську збірну.

У рамках відбіркового циклу до чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд збірна Англії приймала Латвію. З непристойним рахунком 20:0 перемогу здобули англійки.

Цей тріумф став найрозгромнішим в історії всіх англійських збірних (в тому числі чоловічих). У цьому поєдинку три гравчині збірної "трьох левів" оформили по хет-трику, ще одна записала до свого активу покер.

Більше того, рахунок 20:0 є рекордним для кваліфікації на чемпіонат світу серед жіночих команд. Раніше рекорд належав національній збірній Бельгії, яка цьогоріч розбила вщент Вірменію - 19:0.

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Автор: Артем Будрін