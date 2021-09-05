Друга сторона також заявила, що мала намір продовжити співпрацю.

В Українській асоціації футболу відповіли Андрію Шевченку, який заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною України, але УАФ не стала продовжувати контракт з ним і його тренерським штабом.

В ефірі програми "Великий футбол" генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький повідомив, що УАФ планувала продовжити співпрацю з Шевченком.

30 липня на київську адресу Шевченка, яка була вказана як його домашня, було вислано листа із запрошенням для тренера на переговори за новим контрактом. Також, за словами УАФ, відповідного листа було вислано представнику Шевченка по електронному зв'язку.

Крім того, Запісоцький заявив, що дзвонив Шевченку:

"30 липня я мав особисту телефонну розмову з Шевченком. Сказав йому: "Андрій Миколайович, в тих умовах, що є зараз, 31 липня нам потрібно оформити рішення про завершення контракту і звільнення вас і всього тренерського штабу. Але оскільки знаю від президента, що у вас 2 або 3 серпня запланована зустріч, відповідно, зможемо підписати нові контракти на умовах, які будуть обговорені і узгоджені.

Це бюрократична частина, на що Шевченко, звичайно, погодився. Сказав: "Роби все, що потрібно за законом, все, що вважаєш за потрібне, дійсно 2-го або 3-го ми зустрінемося і будемо обговорювати умови нового пролонгованого контракту".

Запісоцький повідомив, що відповідь від Шевченка отримана не була:

"На жаль, не отримали. Наскільки мені відомо, ні 2 серпня, ні 3 серпня зустріч не відбулася. Як ви, напевно, розумієте і спостерігали за тим, як розвивалася ситуація після - у нас не було плану Б. Тому що вся наша робота була спрямована на те, що будемо продовжувати співпрацю з Шевченком, а питання лише в деталях і умовах нового контракту. Власне, з цією проблемою була пов'язана 2-3-тижнева епопея з призначенням нового головного тренера. Оскільки ми не були готовими до такого розвитку подій".

Запісоцький також підкреслив, що в новому контракті не передбачалося зниження зарплати Шевченка, а мова йшла "про структурування винагороди", "коли є чистий і незмінний розмір, незалежно від результатів, і є бонусна частина, яка, залежно від спортивних результатів, дуже сильно варіюється".

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Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення

Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.

Тепер же Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ не стала продовжувати угоду.

Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.

Автор: Антон Дудар