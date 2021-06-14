Також наставник "жовто-синіх" прокоментував ранню заміну Зубкова Олександра.

Керманич збірної України Андрій Шевченко залишився задоволеним після напруженого поєдинку з Нідерландами у першому турі Євро-2020.

Слова тренера наводить УАФ.

"Цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів було і в першому таймі, і в другому, як з одного боку, так і з іншого. Було багато цікавих розвитків атак. Коли допускаєш помилку, особливо в кінці... Такий м'яч, який ми пропустили, могли б і не пропускати. Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона показала після практично програного матчу. Ми перебудувалися, випустили більш свіжого гравця в середину поля, налагодили баланс. Думаю, команда себе добре показала", - вважає "Шева".

"Зубков? Він відчув біль в литковому м'язі, тому була термінова заміна. Як будемо вирішувати проблем з вінгерами? Циганков тренується, якщо не буде ніяких проблем, то будемо дивитися", - додав Андрій Миколайович.

"Чому була зворотна заміна Марлоса? Вважаю, Марлос провів непоганий матч. У другому таймі, коли нам не вистачало швидкості в середині, ми вирішили поміняти систему. Шапаренка випустили в середину поля, а Зінченка пересунули трохи лівіше. Шапаренко додав темпу за рахунок мобільності. У нас з'явилася можливість вище пресингувати. Вважаю, зробили правильну заміну. Це не означає, що Марлос провів поганий матч".

"Чи не думали використовувати схему в три центральні захисники, як в матчі проти Франції? У нас були варіанти. Вважаю, що 4-3-3 при наявності наших вінгерів команда добре грає. Ми провели товариські матчі за цією схемою. Ми не команда, яка стає ззаду і намагається тільки оборонятися. Цю схему ми граємо давно, і вона добре лягає на нашу гру".

"Я дуже задоволений грою. Як команда, особливо в другому таймі після 0:2, проявила характер. Всупереч поразці, ми запишемо матч собі в плюс. На такому рівні й з таким суперником атакувальним, то гра вийшла цікавою для глядачів. Було напруга. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на напругу. Мені здається, збірна підвищила свій рівень. Моменти суперника - це нормально. Зрозуміло, що вони будуть. І у нас були моменти, особливо в другому таймі", - завершив Шевченко.

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Нідерланди - Україна: цифри та факти

Збірна України зазнала поразки в шостому поспіль матчі на чемпіонатах Європи (це повторення антирекорду збірної Югославії в період с 1968 по 1984 роки), але змогла перервати серію з п'яти поспіль матчів без забитих голів.

Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук стали другим і третім українцями, які забили на Євро, після Андрія Шевченка.

Збірна України змогла забити на чемпіонатах Європи після 72 ударів по воротах без голів.

Це був перший матч в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять голів після нульової нічиєї в першій половині гри.

Олександр Зінченко в матчі з Нідерландами зробив 8 відборів. На цей час це найкращий показник на Євро-2020.

Євро-2020: група C

В іншому матчі цієї групи вже зіграли збірні Австрії та Північної Македонії.

Після 1-го туру Україна займає в своїй групі третє місце.

Матчі групи С проходять в Бухаресті та Амстердамі.

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Автор: Артем Будрін