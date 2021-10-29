Кріштіану Роналду / фото REUTERS
Легенда футболу Кріштіану Роналду зробив найпопулярніший пост в Instagram серед спортсменів.
Допис португальця про те, що у нього народиться двійня, зібрав станом на цю мить 27,7 мільйона лайків.
Це новий рекорд в Instagram серед спортсменів. Попереднє досягнення належало заклятому конкуренту Кріштіану - Ліонелю Мессі. Пост аргентинця, який він оприлюднив після переходу до ПСЖ у формі парижан та зі своєю сім'єю набрав 22 мільйони "вподобайок".
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Кріштіану Роналду: діти
- У Роналду вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився у 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).
- Перші три дитини Роналду - від сурогатних матерів, тоді як матір'ю Алани Мартіни є кохана португальця Джорджіна Родрігес.