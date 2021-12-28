Португальський форвард не планує працювати тренером.

Мати видатного нападника збірної Португалії і "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду Марія Долореш Авейру розповіла, чим планує займатися її син після завершення кар'єри футболіста.

Крім того, Долореш зізналася, коли португальський футболіст має намір завершити кар'єру.

"Я вже питала його, чи хоче він стати тренером, коли завершить професійну кар'єру футболіста.

Він сказав мені, що хоче насолоджуватися життям. Кріштіану гратиме до 40 років", - наводить слова Долореш видання The Sun.

Читайте такожФеноменальний матч з дев'ятьма голами: Зінченко допоміг Ман Сіті обіграти Лестер у 19-му турі АПЛ (відео)Нагадаємо, в 19-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" з Кріштіану Роналду у складі сенсаційно втратив очки в грі проти головного аутсайдера АПЛ - "Ньюкасла".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"