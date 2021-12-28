"Ньюкасл" зупинив підопічних Ральфа Рангніка.

В 19-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" завітав у гості до "Ньюкаслу".

"Сороки" сенсаційно відібрали очки в "червоних дияволів". Аллан Сен-Максімен в дебюті гри вивів "Ньюкасл" вперед, але на 71-й хвилині Едінсон Кавані врятував один заліковий пункт для манкуніанців у цій грі. 34-річний уругваєць вийшов на заміну та зрівняв рахунок. Зауважимо, що Кавані близький до відходу з "Ман Юнайтед".

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голи: Сен-Максімен, 7 - Кавані, 71

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Манкільйо, Шер, Ласселс, Крафт, Фрейзер (Альмірон, 74), Шелві, Лонгстофф, Сен-Максімен (Гейл, 83), Вілсон (Мерфі, 45+6), Жоелінтон

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Магвайр, Варан, Теллес, Мактоміней (Матіч, 78), Фред (Санчо, 46), Грінвуд (Кавані, 46), Фернандеш, Роналду, Решфорд

Попередження: Крафт, 66, Жоелінтон, 70, Манкільйо, 90+5 - Роналду, 57, Фернандеш, 66, Магвайр, 68

АПЛ: положення команд