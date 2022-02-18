Колишній футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Алієв заявив про готовність захищати свою країну.
37-річний екс-футболіст опублікував в соцмережах фотографію, на якій він озброєний до зубів.
"ОГО - Остаюсь Горжусь Обороняю!" - написав Алієв під постом.
Користувачі не дуже добре поставилися до даного вчинку Алієва і висловили багато негативу на адресу колишнього футболіста:
"З бадуна схоже, від кого ти вирішив оборонятися?", "Від білки вирішив відстрілюватися?", "Краще б, муд * к, новорічне оформлення вже зняв! Х*ли ти не на тлі ялинки фоткнувся? Було у батька три сини - два розумних, а третій - футболіст", "Я***шки не обріж, коли катану з трусів потягнеш", - писали підписники в коментарях.
Даний пост Алієв зробив на тлі новин про те, що війська РФ готують повномасштабне вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше уругвайський півзахисник київського "Динамо" Карлос де Пена заявив, що якщо в Україні почнеться війна, то він поїде і не повернеться.
Олександр Алієв: що відомо про спортсмена
- Алієв - уродженець Хабаровська, але з 1999 року грає і живе в Україні. Починав професійну кар'єру в хабаровській "Зорі", виступав у складі академії московського "Спартака".
- Ім'я собі Алієв зробив виступаючи за київське "Динамо". У складі "біло-синіх" зіграв 126 матчів, забив 28 голів і віддав 28 результативних передач.
- Також Алієв виступав за московський "Локомотив", "Дніпро", "Анжи", "Рух" і "Тараз".
- У складі збірної України Алієв дебютував у вересні 2008 року.
- На рахунку Алієва 28 матчів у складі збірної України, в яких він забив шість голів і віддав вісім гольових передач. У складі національної команди півзахисник взяв участь у чемпіонаті Європи-2012, на якому провів за збірну останні матчі.
- Алієв - дворазовий чемпіон України у складі київського "Динамо". Він також разом з "Динамо" 2 рази вигравав Кубок і 4 рази Суперкубок України.