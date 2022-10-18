Тренер "Антверпена" не помітив порушення дисципліни гравцем і навіть випустив Наінгголана на поле.

Одіозний екс-півзахисник національної збірної Бельгії Раджа Наїнгголан, який зараз захищає кольори "Антверпена", опинився в центрі скандалу.

Зіркового бельгійця відсторонили від роботи з командою, заборонили тренуватися і брати участь в матчах.

Причиною такого рішення стало кричуще порушення спортивного режиму, інформує Football Italia. Наїнгголан курив електронну сигарету на лавці запасних "Антверпена" прямо під час матчу 12-го туру вищого дивізіону чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".

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Варто відзначити, що тренер "Антверпена" захоплений подіями на полі не помітив порушення дисципліни. Більш того, він навіть випустив Наїнгголана в перерві.

Розбірки з футболістом почалися вже після матчу. Повідомляється, що Наїнгголана відсторонили на невизначений термін.

Додамо, що "Антверпен" програв матч проти "Стандарда" з рахунком 0:3 і втратив перше місце в турнірній таблиці.

Після 12 турів в аткиві "Антверпена" 30 набраних очок і друге місце. "Стандард" з 22 балами йде на 5-й сходинці. Лідирує в турнірній таблиці "Генк", який заробив 31 бал.

Раджа Наїнгголан: чим відомий футболіст

Наїнгголан відомий за своїми виступами у складі італійського клубу "Рома". У складі римлян бельгієць провів 203 матчі, в яких забив 33 голи і віддав 28 результативних передач.

Також бельгійський хавбек захищав кольори "П'яченци", "Кальярі" та "Інтера".

У 2021 році перебрався в бельгійський "Антверпен". У нинішньому сезоні Раджа провів 12 матчів у чемпіонаті Бельгії, забив 1 гол і виконав результативну передачу.

З "Інтером" Раджа ставав чемпіоном Італії з футболу в сезоні 2020/21.

Також на рахунку Наінгголана 30 матчів і 6 голів у складі національної збірної Бельгії.

Наїнгголан є курцем і не приховує цього.

У новорічну ніч з 2017 на 2018 рік Раджа опублікував у своєму Instagram відео, в якому в прямому ефірі пив алкоголь, курив і нецензурно висловлювався. За це він пізніше приніс вибачення.

На початку жовтня 2022 року бельгійські ЗМІ повідомляли, що у Наїнгголана забрали права за водіння в нетверезому вигляді.

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