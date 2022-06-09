Бельгія здобула вольову перемогу над поляками у другому турі Ліги націй.

У середу, 8 червня, збірна Бельгії приймала національну команду Польщі у другому турі групи 4 дивізіону A в Лізі націй.

Зустріч проходила на стадіоні "Руа Бодуен" в Брюсселі (Бельгія). Вона завершилася вольовою перемогою господарів поля з рахунком 6:1.

На 28-й хвилині рахунок відкрив нападник збірної Польщі Роберт Левандовскі, який відгукнувся на передачу півзахисника Себастьяна Шиманьскі. Ще в першому таймі рахунок зрівняв півзахисник національної команди Бельгії Аксель Вітсель. Потім бельгійці вийшли вперед зусиллями півзахисника Кевіна Де Брюйне. А до великого рахунок довів нападник Леандро Троссард, який оформив дубль. Остаточний рахунок встановили півзахисник Леандер Дендонкер і форвард Луа Опенда.

Бельгія - Польща - 6:1

Голи: Вітсель, 42, Де Брюйне, 59, Троссард, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90+3 - Левандовскі 28

Бельгія: Міньоле, Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер, Карраско, Вітсель (Фас, 85), Тілеманс, Кастань (Т. Азар, 85), Де Брюйне (де Кетеларе, 75), Е. Азар (Троссард, 66), Батшуайї (Опенда, 85)

Польща: Дронговскі, Пухач (Берешиньски, 46), Беднарек, Глік, Гумни, Криховяк (Д. Шиманьскі, 46), Журковскі, С. Шиманьскі (Кеш, 66) Зеліньскі, Каміньскі (Залевські, 81), Левандовскі (Букса, 69)

Попередження: Вітсель, 36 - Криховяк, 14

Огляд матчу:

У паралельному матчі цієї групи збірна Уельсу приймала національну команду Нідерландів. Зустріч проходила на стадіоні "Міленіум" в місті Кардіфф (Уельс). Вона завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

У першому таймі глядачі на трибунах не побачили забитих м'ячів. Перший гол на 50-й хвилині зустрічі забила збірна Нідерландів. Своїм шансом скористався півзахисник Тен Копмейнерс. Результативну передачу на нього оформив півзахисник Йерді Схаутен. Але в компенсований до другого тайму час Ріс Норрінгтон-Девіс зрівняв рахунок. І все-таки на 94-й хвилині остаточний рахунок встановив нападник Ваут Вегорст.

Уельс - Нідерланди - 1:2

Голи: Норрінгтон-Девіс 90+2 - Копмейнерс 50, Вегорст 90+4

Уельс: Уорд (Девіс 46), Робертс, Міфем, Родон, Девіс, Норрінгтон-Девіс, Левітт (Сміт 68), Моррелл (Колвілл 60), Вілсон, Джонсон (Бейл 77), Джеймс (Матондо 77)

Нідерланди: Флеккен, де Лігт (Мартінс Інді 84), Де Врей, Тезе, Маласіа, Схаутен (Де Йонг 67), Копмейнерс, Хатебур, Гакпо (Бергвейн 67), Ланг (Тіль 90+1), Вегорст

Попередження: Теза

Збірна Бельгії набрала три очки і займає друге місце в турнірній таблиці групи 4 дивізіону А Ліги націй. Польща (3) - на третій позиції. Лідирує в групі збірна Нідерландів - 6 очок. Аутсайдер групи - Уельс (0).

У наступному турі Уельс зіграє з Бельгією, а Нідерланди - з Польщею.

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