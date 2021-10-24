Вболівальники незадоволені результатами "Сент-Етьєна" в цьому сезоні.

Фанати "Сент-Етьєна" ледь не зірвали матч 11-го туру чемпіонату Франції проти "Анже".

Перед стартовим свистком вболівальники почали закидати поле фаєрами. Фанати кидали піротехніку як з одного боку поля, так і з-за інших воріт. Таким чином, вони закидали фаєрами майже все поле.

Тим самим фанати висловили невдоволення грою "Сент-Етьєна" в цьому сезоні - в десяти турах чемпіонату Франції команда не здобула жодної перемоги та займає останнє місце.

Матч повинен був початися о 22.00, але судді довелося відвести команди в роздягальню.

У підсумку матч вирішили все-таки зіграти на годину пізніше. Він завершився внічию - 2:2.

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Автор: Антон Дудар