Едуард Соболь втрачав свідомість через незрозумілі причини.

Відомий телеведучий та журналіст Ігор Циганик розповів про проблеми зі здоров'ям Едуарда Соболя, котрий у минулому сезоні виграв престижний трофей з "Брюгге".

Циганик повідомив про це у прямому ефірі FootballHub.

"Перед початком чемпіонату Європи у Соболя були проблеми зі здоров'ям - він втрачав свідомість. Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку", - заявив Циганик.

Перед спарингом з Північною Ірландією Андрій Шевченко казав, що Соболь почуває себе зле і йому належить скласти додаткові іспити зі здоров'я. На Євро-2020 Соболь з'явився лише одного разу на полі. Лівого захисника випустили на заміну проти Північної Македонії (2:1).

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Автор: Артем Будрін