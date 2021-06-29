Відомий телеведучий та журналіст Ігор Циганик розповів про проблеми зі здоров'ям Едуарда Соболя, котрий у минулому сезоні виграв престижний трофей з "Брюгге".
Циганик повідомив про це у прямому ефірі FootballHub.
"Перед початком чемпіонату Європи у Соболя були проблеми зі здоров'ям - він втрачав свідомість. Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку", - заявив Циганик.
Перед спарингом з Північною Ірландією Андрій Шевченко казав, що Соболь почуває себе зле і йому належить скласти додаткові іспити зі здоров'я. На Євро-2020 Соболь з'явився лише одного разу на полі. Лівого захисника випустили на заміну проти Північної Македонії (2:1).
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Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- Команда Шевченка готується до гри зі Швецією у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.
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