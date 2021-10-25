Фанати "Марселя" кидали предмети в бразильця під час кутових.

Поліцейським довелося охороняти зіркового футболіста "Парі-Сен Жермен" Неймара під час виїзного для парижан матчу чемпіонату Франції проти "Марселя".

Представники правоохоронних органів вкривали Неймара щитами під час кутових, які він подавав, перебуваючи близько до трибун.

Фанати "Марселя" в цей час намагалися влучити в бразильця різними предметами.

Варто відзначити, що фанати також кидали предмети й в іншого зіркового футболіста ПСЖ Ліонеля Мессі.

Матч "Марсель" - ПСЖ у підсумку завершився внічию - 0:0. Більшу частину другого тайму парижани провели в меншості після вилучення Ашрафа Хакімі на 57-й хвилині.

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ПСЖ в чемпіонаті Франції 2021-2022

У цьому сезоні ПСЖ намагається повернути чемпіонський титул, який в минулому сезоні завоював "Лілль".

Після 11 турів ПСЖ впевнено лідирує в таблиці Ліги 1. Команда набрала 28 очок і на 7 пунктів випереджає найближчого переслідувача "Лілль". У парижан забито 24 голи, а пропущено 10.

Найкращим бомбардиром парижан в поточному чемпіонаті є Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 6 забитих м'ячів. Водночас зірковий форвард Ліонель Мессі поки не відкрив рахунок своїм голам у Лізі 1.

Автор: Антон Дудар