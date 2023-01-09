Ферран Торрес і Стефан Савич не впоралися з емоціями під час матчу чемпіонату Іспанії.

Чорногорський захисник Стефан Савич і іспанський півзахисник Ферран Торрес можуть отримати тривалу дискваліфікацію за бійку під час матчу 16-го туру чемпіонату Іспанії між "Атлетіко" і "Барселоною".

У компенсований час до другого тайму Торрес і Савич не впоралися з емоціями і жорстко зчепилися після одного з ігрових моментів. Іспанський футболіст тягав опонента за волосся, а гравець "Атлетіко" відповів тим, що стиснув геніталії Торреса.

Гравці поборолися кілька секунд і навіть встигли піднятися без сторонньої допомоги. Після цього арбітр показав футболістам по червоній картці.

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За інформацією Sport.es, якщо спеціальна комісія розцінить дії футболістів як напад, то покарання може скласти від чотирьох до дванадцяти матчів.

Додамо, що поєдинок завершився мінімальною перемогою "Барселони" з рахунком 1:0. Переможний гол каталонців забив французький форвард Усман Дембеле.

За підсумками цього туру "Барселона" вийшла на перше місце в чемпіонаті Іспанії, а мадридський "Атлетіко" покинув зону Ліги чемпіонів, опустившись на п'яте місце.

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