Поєдинок завершився перемогою України.

Вперше після звільнення від російських загарбників в Бородянці Київської області пройшов футбольний поєдинок.

Як повідомляє в Фейсбуці "Зірки українського футболу", на базі ДЮСШ Бородянка був зіграний товариський матч між командами добровольчого батальйону "Байден" і ветеранами київського"Динамо".

Гра завершилася з рахунком 5:5.

Голами за ветеранів київського "Динамо" відзначилися Олег Саленко, Олександр Алієв, Андрій Богданов, Роман Пахолюк та Віктор Мороз.

Нагадаємо, 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ. Бородянка була зруйнована дощенту. По ній били некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами".

У селищі не залишилося жодного цілого будинку, а під завалами були заживо поховані люди, що ховалися в підвалах від артилерійських і ракетних ударів.

Щоб допомогти розбирати завали в Україну прибули професійні пожежники та рятувальники з США, Австралії, Німеччини та Польщі.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, після відвідин Бородянки заявив, що це найбільш зруйноване місто Київської області.

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