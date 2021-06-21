Напередодні доленосного поєдинку проти збірної Австрії на Євро-2020 наставник української команди Андрій Шевченко забив шикарний гол під час тренувальної сесії "жовто-синіх".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.
Легенда вітчизняного спорту виконав "сухий лист", закрутивши "шведою" м'яч у сітку воріт з від'ємного кута.
Відеоролик оприлюднив Ютуб-канал vZbirna.
"Він зробив це спроквола, ніби "між іншим". Просто пробив. Навіть не з нульового, а з від'ємного кута. І - фіть! - залетіло з великим запасом. Дивіться, як це робить цей геніальний майстер!", - прокоментував гол "Шеви" його приятель та пресаташе Микола Васильков.
Нагадаємо, що Шевченко нещодавно на тренуванні в авантюрному стилі перевірив пильність Георгія Бущана. Також Андрій Миколайович вже встиг оголосити заявку збірної України на матч проти Австрії.
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