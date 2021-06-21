Три футболісти не потрапили у даний список.

Тренерський штаб збірної України оприлюднив заявку на поєдинок 3-го туру групового раунду Євро-2020 проти збірної Австрії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.

Вінгер "Ференцвароша" Олександр Зубков не встиг відновитися від травми й пропустить цю гру. Захисник "Динамо" Денис Попов та півзахисник "Гента" Роман Безус також не потрапили до заявки.

Заявка збірної України:

1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 9. Роман Яремчук, 18. Артем Довбик, 19. Артем Бєсєдін

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Україна - Австрія: перед матчем

Обидві команди в групі С поступилися Нідерландам, але виграли у Північної Македонії. До очної зустрічі Австрія та Україна підходять з однаковою кількістю очок. Але команда Шевченка розташовується вище в таблиці, оскільки має більше забитих голів (4:4 проти 3:3 у австрійців).

Україна двічі зустрічалася з Австрією в товариських матчах - 2:1 в 2011 році і 2:3 в 2012-му.

Зберегти друге місце в групі С Україні дозволить навіть нічийний результат. Водночас поразка відкине "жовто-синіх" на підсумкову третю позицію. Австрія ж повинна здобути тільки перемогу, якщо хоче фінішувати другою.

Вже відомо, що поєдинок обслуговуватиме "фартовий" для України арбітр, який працював на матчі Євро-2012, коли "жовто-сині" перемогли Швецію (2:1).

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Автор: Артем Будрін