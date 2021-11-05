Олег Блохін став ближче до вболівальників.

Легендарний екс-нападник київського "Динамо", колишній тренер збірної України Олег Блохін розповів про те, що вирішив зареєструватися в популярній соціальній мережі Instagram.

В інтерв'ю Fanday.net Блохін пояснив, чому вирішив завести акаунт у соцмережі:

"До цього було багато фейків, мені їх надсилали пачками друзі, родичі, вболівальники. Ось мені дочки та мій юрист Ілля Скоропашкін порадили: "Заведіть собі аккаунт, це буде зручний канал для спілкування з любителями футболу". Ось зараз освоюю. Звичайно, мені в цьому допомагають мої діти, але в основному вже розібрався".

Він також розповів, що над назвою акаунту він довго не думав:

"Блохін, №11. Вважаю, все на місці".

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Олег Блохін: кар'єра і досягнення

Блохін, якому 5 листопада виповнилося 69 років, є володарем "Золотого м'яча-1975".

Він виступав за київське "Динамо", австрійський "Форвертс" і кіпрський "Аріс".

З "Динамо" Блохін сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі Кубок володарів кубків, один раз - Суперкубок УЄФА, а також завоював ряд інших трофеїв. У складі збірної СРСР двічі ставав бронзовим призером Олімпіади.

Блохін - рекордсмен за кількістю матчів (112) і голів (42) у складі збірної СРСР. Також він є найкращим бомбардиром в історії "Динамо" (266 голів).

У ролі тренера Блохін очолював грецькі "Олімпіакос", ПАОК, "Іонікос" і АЕК, збірну України, російський ФК "Москва" та "Динамо" (Київ). Збірну України він вивів до чвертьфіналу ЧС-2006.

На цей час Блохін працює в Українській асоціації футболу.

Автор: Антон Дудар