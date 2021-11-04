В'ячеслав Шевчук охарактеризував рішення Олега Блохіна "політикою".

Колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук припускає, що у 2012 році головний тренер збірної України Олег Блохін більше ставив до складу динамівців, адже вже подумки готувався очолити київський клуб.

Про це Шевчук заявив в інтерв'ю Ютуб-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

"У 2012 році до старту збірної України Блохін не ставив мене, Селезньова та Кучера. Ракицького на останній матч поставив. Хто б що не казав, тут була політика. Він вже тоді знав, що після цього отримає роботу в київському "Динамо". Про це всі знали. Він вже ставив більше динамівських гравців. На той момент грали Хачеріді та Михалик. Він міг зробити ротацію - Кучер та Ракицький. Але до останнього ставив динамівців", - сказав Шевчук.

Олег Блохін: тренерська кар'єра в збірній України та в "Динамо"

Блохін очолював національну команду з 2003 по 2007 рік та з 2011 року по 2012. В першу каденцію фахівець вивів "жовто-синіх" до 1/4 фіналу чемпіонату світу. На Євро-2012 збірна під керівництвом Блохіна посіла третє місце в групі з Англією, Швецією та Францією.

З 2012 року Блохін тренував київське "Динамо" і вперше в історії клуб не зміг фінішувати в топ-2 за підсумками сезону.

Автор: Артем Будрін