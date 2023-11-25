"Зоря" практично втратила шанси вийти в плей-офф Ліги конференцій.

У суботу, 25 листопада, відбувся перенесений поєдинок третього туру групового раунду Ліги конференцій, в якому "Маккабі" грав проти "Зорі".

Гра проходила на стадіоні "ТСЦ Арена" в сербському місті Бачка-Топола і завершилася перемогою ізраїльського клубу.

Перший гол у цьому матчі був забитий в самій кінцівці першого тайму - на 45+2-й хвилині Еран Захаві забив після передачі Габі Каніховскі. На старті другого тайму Дор Перец забив другий м'яч у ворота луганчан. На 60-й хвилині Перец оформив дубль і довів рахунок до розгромного. Після цього "Маккабі" трохи заспокоївся і ледь не поплатився за це. "Зорі" вдалося відіграти два м'ячі - голи забили Герреро і Горбач. Вирвати нічию українському клубу все ж не вдалося.

Відео дня

"Маккабі" - "Зоря" - 3:2

Голи: Захаві (45+2), Перец (46,60) - Герреро ( 71), Горбач (88)

"Маккабі" Тель-Авів: Москера, Ревіво, Саборіт, Лукассен (Біттон, 66), А. Коен, Каніховскі (Тургеман, 66), ван Оверем, Д. Перец, Мілсон (Й.Коен, 77), Захаві (Давідзаде, 85), Бітон (Голаса, 77)

"Зоря": Турбаєвський, Снурніцин, Жордан (Боль, 66), Батагов, Чурко (Мішньов, 59), Мічін, Антюх, Алефіренко (Горбач, 59), Нагнойний (Бугай, 81), Кірюханцев (Данченко, 81)

Огляд матчу:

"Маккабі" Тель-Авів набрав 9 очок і посідає друге місце в турнірній групі В Лізі конференцій. "Зоря" з 4 очками йде на третій позиції і практично втратила шанси вийти з групи.

У наступному турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти бельгійського "Гента", а "Маккабі" зустрінеться з ісландським "Брейдабліком".

Вас також можуть зацікавити новини: