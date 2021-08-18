Молдавський "Шериф", який очолює український тренер Юрій Вернидуб, розгромив загребське "Динамо" в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Зустріч, яка пройшла в Тирасполі, завершилася з рахунком 3:0.
"Шериф" вперше у своїй історії може пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.
Поєдинок-відповідь відбудеться 25 серпня в Хорватії.
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Відзначимо, що за даними Transfermarkt весь склад "Шерифа" коштує 12 мільйонів євро.
У кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський клуб раніше вже пройшов албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт" і сербську "Црвену Звезду".
"Шериф" - "Динамо" Загреб - 3:0
Голи: Траоре, 45, 80, Коловос, 54
"Шериф": Атанасіадіс, Крістіано, Арболеда, Дуланто, Джульєн (Костанза, 53), Раделіч, Коловос, Тілль, Аддо (Петро, 87), Бізяк, Луваннор, Траоре, Янсане
"Динамо" Загреб: Ліваковіч, Рістовскі, Теофіль-Катрін, Перич (Мубандже, 21), Іванушец, Франьїч, Мішич (Менало, 65), Якич, Маєр (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80)
Відеоогляд матчу від MEGOGO
Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"
- Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року.
- За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.
- Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в кваліфікації Ліги чемпіонів.