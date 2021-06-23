Марлос / фото REUTERS
Син півзахисника "Шахтаря" та збірної України Марлоса розкритикував гру тата зокрема й команди в цілому. Маленький Бернардо залишився геть незадоволеним виступом "жовто-синіх" після матчу з Австрією, а також йому теж не сподобалося, як Марлос увійшов у гру після заміни в матчі проти Нідерландів.
Відеоролик оприлюднили Espreso.TV.
Нагадаємо, що нещодавно Марлосу допомагав зав'язати краватку Андрій Шевченко.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- Команда Шевченка все ще зберігає шанси на вихід до плей-офф турніру.
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