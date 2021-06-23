Син вінгера "Шахтаря" Марлоса прискіпливо оцінює свого батька.

Син півзахисника "Шахтаря" та збірної України Марлоса розкритикував гру тата зокрема й команди в цілому. Маленький Бернардо залишився геть незадоволеним виступом "жовто-синіх" після матчу з Австрією, а також йому теж не сподобалося, як Марлос увійшов у гру після заміни в матчі проти Нідерландів.

Відеоролик оприлюднили Espreso.TV.

Нагадаємо, що нещодавно Марлосу допомагав зав'язати краватку Андрій Шевченко.

Збірна України на Євро-2020: результати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін