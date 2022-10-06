Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч висловився про гру своїх підопічних у матчі проти "Реалу" (1:2).
Наводить слова 48-річного хорватського фахівця сайт "гірників".
"У цьому матчі було потроху всього. Нам забракло досвіду, передусім на початку. Ми давали багато вільного простору "Реалу", який чудово діє в завершенні атаки. Нам бракує досвіду саме таких матчів. Плюс, звісно, ми грали проти найкращої команди світу, і цього не можна приховувати. Але що більше ми проводитимемо таких матчів, то краще гратимемо як команда.
У деяких аспектах і відрізках ми були не просто нарівні з "Реалом", а іноді й перевершували суперника. Наші футболісти в деяких моментах грали так, що найкращі футболісти "Реала" не могли їх нейтралізувати. Це дозволяє мені відчувати гордість і позитивні емоції, що залишаться зі мною.
Мадрид виграв заслужено – вони пробачили нам у деяких моментах. Мудрик мав нагоди, й зрештою ми могли завершити матч унічию. Але адреналін, що відчувається в такі миті, не дозволив нам здобути необхідний результат. Проте ми визнаємо, що грали проти найкращої команди у світі, та розуміємо: того, чого нам забракло сьогодні, може вистачити проти інших команд.
Наші хлопці можуть вийти з храму футболу з високо піднятою головою. Ми зробили гордими всіх уболівальників України, які бачили, як ми змагались, як ми намагалися реалізувати наші амбіції. І також вдячні нашим співвітчизникам – ми беремо з них приклад: як вони борються за свободу, так і ми б’ємось на полі. І ми маємо громадянську відповідальність: продемонструвати таку саму боротьбу й ніколи не здаватися. Ми маємо лише продовжувати наші зусилля", - сказав Йовічевіч.
Реал - Шахтар: підсумки матчу
- У стартовому складі "Шахтаря" вийшло 11 українців - це безпрецендентний випадок, вперше в історії донецький клуб зіграв у ЛЧ основним складом без жодного легіонеру.
- Український воротар Андрій Лунін дебютував у ЛЧ.
- Групу F з 9 очками в активі очолює "Реал". "Шахтар" з 4 балами залишився другим. "Лейпциг" набрав три бали та посідає третю позицію, а "Селтік" з 1 очком займає останнє місце.
- 11 жовтня "Шахтар" прийме "Реал" у Варшаві. "Селтік" в той день вдома зіграє проти "РБ Лейпцига".