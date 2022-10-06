Головний тренер "Шахтаря" визнав, що мадридський гранд переміг заслужено.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч висловився про гру своїх підопічних у матчі проти "Реалу" (1:2).

Наводить слова 48-річного хорватського фахівця сайт "гірників".

"У цьому матчі було потроху всього. Нам забракло досвіду, передусім на початку. Ми давали багато вільного простору "Реалу", який чудово діє в завершенні атаки. Нам бракує досвіду саме таких матчів. Плюс, звісно, ми грали проти найкращої команди світу, і цього не можна приховувати. Але що більше ми проводитимемо таких матчів, то краще гратимемо як команда.

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У деяких аспектах і відрізках ми були не просто нарівні з "Реалом", а іноді й перевершували суперника. Наші футболісти в деяких моментах грали так, що найкращі футболісти "Реала" не могли їх нейтралізувати. Це дозволяє мені відчувати гордість і позитивні емоції, що залишаться зі мною.

Мадрид виграв заслужено – вони пробачили нам у деяких моментах. Мудрик мав нагоди, й зрештою ми могли завершити матч унічию. Але адреналін, що відчувається в такі миті, не дозволив нам здобути необхідний результат. Проте ми визнаємо, що грали проти найкращої команди у світі, та розуміємо: того, чого нам забракло сьогодні, може вистачити проти інших команд.

Наші хлопці можуть вийти з храму футболу з високо піднятою головою. Ми зробили гордими всіх уболівальників України, які бачили, як ми змагались, як ми намагалися реалізувати наші амбіції. І також вдячні нашим співвітчизникам – ми беремо з них приклад: як вони борються за свободу, так і ми б’ємось на полі. І ми маємо громадянську відповідальність: продемонструвати таку саму боротьбу й ніколи не здаватися. Ми маємо лише продовжувати наші зусилля", - сказав Йовічевіч.

Реал - Шахтар: підсумки матчу