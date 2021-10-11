Анатолій Сучков після завершення кар'єри був тренером-селекціонером "Динамо".

На 87-му році життя помер колишній футболіст київського "Динамо" Анатолій Сучков.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Анатолія Андрійовича Сучкова, висловлюю щирі співчуття його родині, рідним і близьким. Не стало людини, яка довгі роки вірою і правдою служила київському "Динамо". Він залишив яскравий слід в історії клубу ще в якості гравця, зробивши вагомий внесок у перше в історії чемпіонство "Динамо" в 1961 році. Потім, повернувшись до клубу на запрошення Валерія Лобановського до Києва, який став вже для нього рідним, досяг успіху і в іншій ролі - тренера-селекціонера", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Перестало битися серце доброї, порядної і щирої людини. Своєю працею і професіоналізмом Анатолій Андрійович заслужив повагу колег і співробітників нашого клубу. Світла пам'ять про справжнього динамівця Анатолія Сучкова назавжди залишиться в наших серцях", - також йдеться в повідомленні.

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Анатолій Сучков: що про нього відомо

Сучков виступав за "Динамо" з 1959 по 1964 роки. Разом з київським клубом він виграв перший для "Динамо" чемпіонський титул - у 1961 році. Також він ставав срібним призером чемпіонату СРСР в 1960 році.

За "Динамо" він провів понад сто матчів, а завершував кар'єру футболіста в "Карпатах" (у 1964-1966 роках).

Сучков працював асистентом головного тренера в "Металісті", "Колосі" (Якимівка) та "Буковині", а також працював з молодіжною збірною України.

З 1974 по 1993 роки, а також з 1999 по 2009 роки Сучков працював тренером-селекціонером в "Динамо". Також він обіймав цю посаду в ряді інших українських клубів.

Автор: Антон Дудар