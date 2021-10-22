Українська збірна в наступному розіграші турніру зіграє в дивізіоні В.

Жеребкування Ліги націй УЄФА 2022-2023 відбудеться 16 грудня в Швейцарії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Жеребкування, в ході якого своїх суперників дізнається і збірна України, розпочнеться о 19.00.

У новому розіграші турніру в дивізіонах A, B і С виступлять по 16 збірних, а в дивізіоні D - 7 команд.

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Збірна України виступатиме в дивізіоні В. вона потрапила в перший кошик і отримає в суперники по одній команді з другого, третього і четвертого кошиків (крім збірної Росії).

Нагадаємо, збірна України опустилася в Лігу В після технічної поразки від Швейцарії в минулому розіграші Ліги націй.

Кошики були сформовані на підставі рейтингу збірних у Лізі націй 2020-2021.

Склад кошиків

Ліга В

Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія

Ліга А

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина

Ліга С

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово

Кошик 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарерські острови

Ліга D

Кошик 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра

Ліга націй 2022-2023: що ще відомо

Розіграш Ліги націй стартує 2 червня 2022 року.

Переможці груп у дивізіоні А зіграють у фінальній стадії Ліги націй 14-18 червня 2023 року.

Команди, які займуть перші місця у своїх групах дивізіонів В, С і D, піднімуться в дивізіони А, В і С. Збірні, які стануть останніми в дивізіонах А та В, знизяться в дивізіони В та С. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плей-оф) відправляться в дивізіон D.

12 найкращих збірних Ліги націй (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 напряму) розіграють три путівки на чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині.

Автор: Антон Дудар