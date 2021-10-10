У фінальному матчі французи обіграли збірну Іспанії.

У Мілані пройшов фінальний матч Ліги націй УЄФА 2020-2021, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Франції.

Тріумфатором турніру стала Франція.

Перший тайм пройшов без моментів. Іспанія більше володіла м'ячем, але створювати гостроту біля воріт Уго Льоріса практично не виходило. За 45 хвилин команди на двох завдали три удари по воротах (тільки один в створ) і не відкрили рахунок.

Перший стовідсотковий момент у матчі був створений в середині другого тайму - після удару Тео Ернандеса м'яч влучив у поперечину, вдарився об газон і вилетів у поле. А в наступній атаці Іспанія відкрила рахунок - Мікель Оярсабаль пішов від Дайота Упамекано і завдав точного удару в дальній кут.

Але вже через дві хвилини Франція відігралася - Карім Бензема відзначився блискучим обвідним ударом.

Переможний м'яч був забитий на 80-й хвилині - Кіліан Мбаппе вийшов на голкіпера та ефектно розібрався з ним. VAR перевіряв гол на наявність офсайду, але з'ясувалося, що до Мбаппе м'яча торкнувся гравець іспанської збірної.

У кінцівці Іспанія влаштувала штурм, але Льоріс двічі врятував французів.

Іспанія - Франція - 1:2

Голи: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Іспанія: Симон, Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Маркос Алонсо, Бускетс, Родрі (Форнальс, 85), Гаві (Коке, 75), Оярсабаль, Сарабія (Піно, 61), Ферран Торрес (Меріно, 85)

Франція: Льоріс, Павар (Дюбуа, 80), Кімпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде, Т. Ернандес, Чуамені, Погба, Грізманн (Верету, 90+2), Мбаппе, Бензема

Попередження: Гаві - Погба, Кунде, Мбаппе

Відео голів

Фото з церемонії нагородження

Фінал Ліги націй: головне

У фінальній стадії грали переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймала Італія.

У матчі за третє місце збірна Італії обіграла Бельгію з рахунком 2:1.

Раніше в півфіналах Іспанія перемогла Італію (2:1), а Франція у феєричному матчі обіграла Бельгію (3:2).

Це був другий в історії розіграш Ліги націй. Переможцем першого стала збірна Португалії.

Автор: Антон Дудар