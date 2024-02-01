"Аль-Наср" відвантажив американському "Інтер Маямі" шість голів.

У четвер, 1 лютого, відбувся товариський матч, в якому зустрічалися саудівський "Аль-Наср" і американський "Інтер Маямі".

Гра пройшла на стадіоні "Кінгдом Арена" в Ер-Ріяді і завершилася нищівною перемогою саудівського клубу.

На 4-й хвилині рахунок відкрив форвард "Аль-Насра" Отавіо. Він відзначився після передачі хорватського півзахисника Марсело Брозовича. На 11-й хвилині бразилець Андерсон Таліска відправив другий м'яч у сітку воріт американського клубу. На 12-й хвилині Емерік Лапорт зробив рахунок розгромним, забивши фантастичним ударом зі своєї половини поля.

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На 51-й хвилині Таліска забив четвертий м'яч "Аль-Насра", реалізувавши пенальті. На 68-й хвилині після розіграшу кутового Мохаммед Маран забив п'ятий гол "Інтеру". Крапку в погромі команди з Маямі на 73-й хвилині поставив Андерсон Таліска, який оформив хет-трик.

"Аль-Наср" - "Інтер Маямі" - 6:0

Голи: Отавіу, 3, Таліска, 10, 51, 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Відзначимо, що головна зірка "Інтер Маямі" Ліонель Мессі почав матч на лавці запасних і з'явився на полі на 83-й хвилині гри. Допомогти американському клубу забити хоча б гол престижу аргентинцеві не вдалося.

Інші зірки "Інтера" Жорді Альба, Серхіо Бускетс і Луїс Суарес вийшли в основному складі. Також весь матч відіграв український захисник американського клубу Сергій Кривцов.

А ось головна зірка і кращий бомбардир "Аль-Насра" Кріштіану Роналду в цій грі зіграти не зміг через травму.

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