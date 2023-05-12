Дві італійські команди приймали вдома своїх суперників.

У четвер, 11 травня, у Лізі Європи проводилися перші матчі півфіналу турніру. За підсумками поєдинків збереглася потужна інтрига.

"Рома" на "Стадіо Олімпіко" у столиці Італії перемогла німецький "Баєр" Леверкузен. Долю матчу вирішив один гол. Його автором став 20-річний Едоардо Бове, котрий вдало зіграв на добиванні.

В іншому поєдинку, що відбувався в Італії, "Ювентус" та "Севілья" розписали бойову нічию. На 26-й хвилині рахунок відкрив гравець "андалусійців" Юссеф Ен Несірі, однак туринці все-таки встигли відігратися, забивши рятівний гол на 90+7-й хвилині. Його до свого активу записав Федеріко Гатті, котрий з’явився по ходу матчу з лави для запасних.

Відео дня

Ліга Європи

1/2 фіналу, перші матчі

Рома - Баєр 1:0

Гол: Бове 62

Огляд матчу:

"Ювентус" - "Севілья" 1:1

Голи: Гаттi 90+7 – Ен-Несірі 26

Огляд матчу:

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 18 травня. "Баєр" зіграє проти "Роми" у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена", а "Севілья" прийме "Ювентус" в однойменному іспанському місті Севілья на "Рамон Санчес Пісхуан".

Два переможці півфіналів зійдуться у вирішальному матчі за трофей 31 травня. Цей поєдинок відбудеться у столиці Угорщині Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт" Франкфурт.

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